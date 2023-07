2023 läuft es für Amazon an der Börse nach wie vor stark. Am Freitag ging die Aktie des Tech-Giganten mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 134,68 Dollar aus dem Handel und kletterte damit auf den höchsten Stand seit September 2022. Das 52-Wochen-Hoch bei 146,57 Dollar rückt damit in immer greifbarere Nähe.Für weiterhin starkes Sentiment könnten unter anderem positive Daten zum Prime Day sorgen. "Die Daten deuten darauf hin, dass der Prime Day erfolgreich war", so die Bank of America. "Die Verkaufszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...