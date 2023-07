Paris - Die englisch-französische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren in Paris, wie mehrere französische Medien unabhängig voneinander berichten.



Erst vor wenigen Wochen hatte sie aus gesundheitlichen Gründen einige Konzerte abgesagt. Die in London geborene Birkin lebte ab Ende der 1960er-Jahre in Frankreich. Ihren ersten großen internationalen Erfolg hatte sie mit einer Rolle in dem Film "Blow Up" des italienischen Regisseurs Michelangelo Antonioni. 1969 nahm sie gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Serge Gainsbourg den Song "Je t'aime … moi non plus" auf, der das Paar international bekannt machte.



Neben ihrer Musikkarriere blieb Birkin vor allem im französischen Kino auch als Schauspielerin aktiv, wobei sie sich im Laufe der Zeit zur Charakterdarstellerin weiterentwickelte.

