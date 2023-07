Berlin - Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) hat die Aktionen der Protestgruppe "Letzte Generation" als "kontraproduktiv" kritisiert. "Wenn zum Beispiel Greenpeace eine Bohrinsel besetzt, kann jeder verstehen, worum es geht", sagte er der "Welt" (Montagsausgabe).



"Wenn aber die 'Letzte Generation' ein Gemälde überschüttet, sagen verständlicherweise 98 Prozent der Menschen: Ihr spinnt doch. Insofern ist das, was diese Aktivisten machen, kontraproduktiv." Thierse bezweifelt, dass in Zeiten des Klimawandels "alle Verteilungskonflikte" durch mehr Wachstum und Wohlstand gelöst werden können. Eine der großen Herausforderungen liege darin, "ob es uns gelingt, Demokratie und Freiheit auch ohne wirtschaftliches Wachstum zu leben und zu bewahren".



Man könne die Grenzen des Wachstums nicht statisch definieren. Aber man wisse jetzt: "Wenn wir mit der Erhitzung der Erdoberfläche so weitermachen, können wir nicht überleben."

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken