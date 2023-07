Heidelberg Materials: dynamische Bewegung erwartet!

Bullen oder Bären? Spannende Chartformation bei Heidelberg Materials (HEI)! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: HEI ISIN: DE0006047004

Rückblick: Die Aktie des Zement- und Betonherstellers befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend konnte ihren Kurswert in den vergangenen sechs Monaten um rund 22 Prozent steigen. Im ersten Halbjahr 2023 war sie mit einem Plus von über 41 Prozent gar der Top-Performer im Dax. Die Chartformation der letzten Wochen lässt sowohl bärische als auch bullische Interpretationen zu. Die immer kürzer werdenden Tageskerzen lassen auf jeden Fall eine dynamische Bewegung erwarten. Wir folgen dem Trend und konzentrieren uns hier auf letztere Variante.

Chart vom 14.07.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 72.00 EUR

Meinung: Im ersten Quartal verzeichnete Heidelberg Materials beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von fast elf Prozent auf knapp 4.9 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg von 91 Millionen Euro im Vorjahr auf 258 Millionen Euro. Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich übertroffen. Das Nettoergebnis für das Auftaktquartal wurde wie üblich nicht bekannt gegeben. Der Vorstand um CEO Dominik von Achten ist etwas optimistischer für das laufende Jahr und hat die untere Grenze der Gewinnprognose angehoben. Nun wird ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 2.50 und 2.65 Milliarden Euro erwartet. Der bereinigte Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahr erneut steigen, wenn Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe berücksichtigt werden. Im Jahr 2022 betrug das bereinigte EBIT knapp 2.5 Milliarden Euro und der Umsatz lag bei gut 21 Milliarden Euro.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit dem Trigger an der letzten, mit dem Stop Loss an der vorletzten Kerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 21. Juni. Die nächsten Quartalszahlen kommen bei Airbus am 27. Juli, so wir den Trade spätestens am Vortag schließen sollten. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 2.8. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HEI.

Veröffentlichungsdatum: 16.07.2023

