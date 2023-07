Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien

Warteck Invest kauft Liegenschaften-Portfolio mit Seniorenresidenzen im Kanton Thurgau



17.07.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung 17. Juli 2023, 07.00 Uhr Zur sofortigen Veröffentlichung

Medienmitteilung (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Warteck Invest kauft von der Swiss Prime Site ein Liegenschaften-Portfolio im Kanton Thurgau bestehend aus drei Seniorenresidenzen, einem Wohnhaus und einem Baulandgrundstück, das zurzeit als Parkfläche genutzt wird. Die Beurkundung erfolgte am 14. Juli 2023. Der Antritt von Nutzen und Gefahr erfolgt rückwirkend auf den 1. Juli 2023.



Die fünf Liegenschaften haben einen Marktwert von total CHF 43.5 Mio. Sie sind global mit einem langjährigen Mietvertrag an die Tertianum Gruppe vermietet, einer führenden Anbieterin von Dienstleistungen im Bereich Leben, Wohnen und Pflege im Alter in der Schweiz.



Durch diese Akquisition fliessen Warteck Invest künftig rund CHF 2.1 Mio. p.a. neue Mietzinseinnahmen zu. Damit konnte bereits ein bedeutender Teil der Mittel, die kürzlich zusammen mit einem Liegenschaftspaket im Rahmen eines Share Deals übernommen wurden (Medienmitteilung vom 5. Juli 2023), ertragsbringend investiert werden. Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Ende der Adhoc-Mitteilung