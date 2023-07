Fast die Hälfte der Befragten (46 Prozent) erwartet, dass die Anzahl der globalen Fusionen und Übernahmen in den nächsten 12 Monaten im Vergleich zu 2022 etwas oder deutlich steigen wird.Zürich - Das international tätige Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Aon plc (NYSE: AON) und Mergermarket haben ihre aktuelle Studie "M&A Risk in Review" veröffentlicht. Sie zeigt: M&A-Experten erwarten auch für 2023 eine positive Entwicklung des globalen Marktes für Fusionen und Übernahmen. Gleichzeitig müssen sich M&A-Strategien in einem extrem komplexen und volatilen Umfeld bewähren.

