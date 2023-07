Ende April 2023 war der Kurs der Vorzugsaktien von Drägerwerk sogar kurz über die Marke von 50 Euro geklettert - etablieren konnte sich der Anteilschein auf diesem Niveau allerdings nicht und fiel im Verlauf wieder bis auf gut 42Euro zurück. Im Grunde unverständlich, denn der Medizintechnikkonzern kommt nach vielen schwierigen Quartalen mit Lieferengpässen und enormen ... The post Drägerwerk: Prognose rückt näher appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...