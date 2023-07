Der EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 1,16 Prozent auf 4348,90 Punkte. Der französische Cac 40 sank um 1,31 Prozent auf 7277,84 Punkte. Etwas besser hielt sich der britische FTSE 100 mit einem Minus von 0,47 Prozent auf 7399,33 Zähler.Paris / London - Am europäischen Aktienmarkt ist es nach der starken Vorwoche am Montag klar bergab gegangen. Die zuletzt extrem optimistische Stimmung der Anleger sei durch gemischte Konjunkturnachrichten aus China beeinträchtigt worden, konstatierte Pierre Veyret, technischer Analyst beim Handelshaus ActivTrades. Bereits am Freitag hatte der Schwung an Europas Märkten deutlich nachgelassen...

