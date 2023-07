Der Pelletsspezialist Biomassehof Allgäu steigt in das Wärme-Contracting ein. Die Genossenschaft entwickelt nun für Dritte Konzepte für Öko-Heizungen. Die Genossenschaft Biomassehof Allgäu steigt in das Contracting von Öko-Heizungen an. Damit übernimmt der Anbieter von Holzpellets die Installation von Heizsystemen auf den Gebäuden von und für Dritte. Die Kunden zahlen dafür einen Wärmeabnahmepreis. Die Investitionen trägt die Genossenschaft selbst.Wie die Genossen mitteilten, ermögliche die finanzielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...