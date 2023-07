Unterstützt von der Erholungsrally am Kryptomarkt im Anschluss an das Urteil im Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple Labs hat auch die Aktie von Coinbase zuletzt kräftig Gas gegeben. Nach dem Ausbruch über die 100-Dollar-Marke haben Star-Anlegerin Cathie Wood und ihre Investmentgesellschaft ARK Invest zuletzt jedoch weitere Anteile abgestoßen.Wie aus einer E-Mail an die Investoren hervorgeht, hat ARK Invest insgesamt fast eine halbe Million Coinbase-Aktien aus drei ETFs des Unternehmens verkauft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...