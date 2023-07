Hochkarätige Gäste wie Lukas Gähwiler, Axel Weber, Mirjam Staub-Bisang, Florence Schnydrig Moser und Wolfgang Ischinger diskutieren über die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz.Zürich - Am 19. September 2023 trifft sich die Schweizer Finanzbranche am 1. Finance Forum Zürich. Hochkarätige Gäste wie Lukas Gähwiler, Axel Weber, Mirjam Staub-Bisang, Florence Schnydrig Moser und Wolfgang Ischinger diskutieren über die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz. Das Finance Forum Zürich feiert am Dienstag, 19. September 2023, im Kongresshaus Zürich seine Premiere.

