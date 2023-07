Ein fehlendes Relais bei einigen Deye-Wechselrichtern für Balkon-Photovoltaik-Module sorgte in jüngster Vergangenheit für Aufsehen. Eine schnelle Lösung schlug der Hersteller bereits vor. Ob die auch bald in den Einsatz kommen darf, bleibt fraglich. Ein großes Ärgernis für Händler. Für Endkunden geht zunächst keine große Gefahr aus.Eine Gruppe von Youtubern entdeckten die fehlende Netz- und Anlagenschutzschalter in Mikrowechselrichtern der Firma Ningbo Deye Inverter Technology. Ein wichtiges Bauteil, das dem Schutz vor Stromschlägen und Netzfehlern dient. Ohne dieses Bauteil verstoßen die Wechselrichter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...