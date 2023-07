Am deutschen Aktienmarkt hat die Woche mit leichten Verlusten begonnen. Nach dem insgesamt starken Verlauf der vorherigen Tage nahmen die Anleger in einem allgemein ruhigen und impulslosen Umfeld am Montag Gewinne mit. Zudem hemmten schwächer als erwartete Konjunkturdaten aus China die Kauflust der Händler.Der deutsche Leitindex ging am Abend mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 16.068,65 Punkten aus dem Montagshandel. Die im Tagesverlauf kurzzeitig getestete psychologisch wichtige Marke von 16.000 ...

