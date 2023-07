Der SMI verlor am Montag 1,21 Prozent auf 10'976,20 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, fiel um 1,07 Prozent auf 1737,42 und der breite SPI um 1,09 Prozent auf 14'539,23 Zähler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit deutlich tieferen Notierungen in den neue Handelswoche gestartet. Enttäuschende Nachrichten über Chinas Wirtschaft dämpften die Risikobereitschaft bei den Börsianern. Das Wachstum der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft im zweiten Quartal ist zwar stärker als zum Jahresauftakt ausgefallen, blieb aber hinter den Erwartungen der Experten zurück.

Den vollständigen Artikel lesen ...