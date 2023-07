Der neuen Studien zufolge leiden Finanzinstitute unter langen Modellentwicklungszeiten, die sie daran hindern, das Potenzial der Spitzentechnologie voll auszuschöpfen

Experian, der weltweit führende Anbieter von Informationsdienstleistungen, hat heute seine umfassende Marktstudie zum Stand der prädiktiven Analytik und der Zukunft von ModelOps ("Model Operations") für Finanzinstitute mit dem Titel "Accelerating Model Velocity in Financial Institutions" veröffentlicht. Für die Umfrage wurden 415 Verbraucherkreditinstitute in den USA, Großbritannien und Brasilien befragt. Sie lieferten wichtige Erkenntnisse und Trends im Bereich der Entwicklung von Modellen bei Finanzinstituten in drei der größten Märkte der Welt.

Die Entwicklung und der Reifegrad von Modellen sind entscheidende Erfolgsindikatoren für Finanzinstitute, um neue Produkte auf den Markt zu bringen und ihre Rentabilität zu steigern. ModelOps, die KI-gestützten betrieblichen Prozesse, die die Entwicklung, Bereitstellung und Aktualisierung von Vorhersagemodellen unterstützen, haben einen unmittelbaren Einfluss darauf, wie Finanzinstitute die Automatisierung vorantreiben und Daten und Analysen einsetzen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen. Wie die Umfrage leider zeigte, beklagen zahlreiche Institutionen eine zu niedrige Modellgeschwindigkeit (d. h. die benötigte Zeit, um Modelle in die Produktion zu überführen).

"Die Modellgeschwindigkeit bezeichnet die Schnelligkeit, mit der Finanzinstitute auf den Markt- und Wettbewerbsdruck reagieren können. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Befragten mit ineffizienter Entwicklung und Bereitstellung konfrontiert sind. Dies wirkt sich auf die Entscheidungsfindung und letztlich auf das Kundenerlebnis aus", berichtet Alex Lintner, Chief Executive Officer, Experian Software Solutions. "Unsere Ergebnisse beleuchten die wichtigsten Hürden für die Entwicklung und Aktualisierung von Modellen, einschließlich des Fachkräftemangels und der Kommunikation von Modellergebnissen gegenüber dem Management."

Die wichtigsten Ergebnisse verdeutlichen die Komplexität des betrieblichen Umfelds und die Notwendigkeit anspruchsvoller Prozesse, einer robusten Technologieinfrastruktur und hochqualifizierter Arbeitskräfte, die dazu fähig sind, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Zu den Highlights der Umfrage gehören:

Die durchschnittliche Entwicklungs- und Einführungszeit für Modelle beträgt derzeit 15 Monate

Erstaunliche 55 der Kreditgeber gaben an, Modelle zu erstellen, die nie in die Produktion überführt werden

Zwei Drittel (66 %) der Institutionen sind davon überzeugt, dass ModelOps die Zukunft der Branche in den nächsten fünf Jahren bestimmen werden

"Den Ergebnissen zufolge setzen Finanzinstitute prädiktive Analysemodelle in ihrem gesamten Geschäftsbetrieb, und eine signifikante Anzahl der Befragten plant, innerhalb der kommenden ein bis zwei Jahre Modelle für mehrere Anwendungsfällen zu implementieren", fügt Lintner an. "Experian hat diesen Marktbedarf frühzeitig erkannt und stellt eine breite Palette von Tools und Dateneinblicken bereit, die Finanzinstituten helfen, ihre Modellgeschwindigkeit zu optimieren und Probleme mit der Modelltransparenz zu überwinden."

Weitere Informationen und den Survey "Accelerating Model Velocity in Financial Institutions" finden Sie unter https://us-go.experian.com/accelerating-model-velocity-report.

Über Experian

Experian ist ein weltweit führendes Unternehmen für globale Informationsdienstleistungen. In den großen Momenten des Lebens vom Kauf eines Hauses oder Autos über die Einschulung eines Kindes bis hin zum Wachstum eines Unternehmens durch die Gewinnung neuer Kunden versetzen wir die Verbraucher und unsere Kunden in die Lage, ihre Daten mit Vertrauen zu verwalten. Wir helfen Privatpersonen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten; wir helfen Unternehmen, klügere Entscheidungen zu treffen und zu florieren; wir helfen Kreditgebern, verantwortungsvollere Kredite zu vergeben, und wir helfen Organisationen, Identitätsbetrug und Kriminalität zu bekämpfen.

Wir beschäftigen 21.700 Mitarbeiter in 30 Ländern und investieren jeden Tag in neue Technologien, talentierte Mitarbeiter und Innovationen, um allen unseren Kunden bei der Maximierung sämtlicher Chancen zu helfen. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Wir sind an der Londoner Börse notiert (EXPN) und Bestandteil des FTSE 100 Index.

Erfahren Sie mehr unter www.experianplc.com oder besuchen Sie unser globales Content-Hub in unserem globalen News-Blog mit den neuesten Nachrichten und Einblicken zum Konzern.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

