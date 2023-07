Biobest, ein weltweit führender Anbieter bei biologischer Kontrolle und Bestäubung, gab den Abschluss der Transaktion zur Übernahme von BioWorks Inc. bekannt, einem in Victor, NY, ansässigen Hersteller und Vermarkter branchenführender Biopestizide. Die Übernahme erweitert das Produktportfolio und die Produktionskapazitäten für Biopestizide in Nordamerika....

Den vollständigen Artikel lesen ...