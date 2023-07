Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit einem Plus von 0,22 Prozent auf 34 585,35 Punkte. Zugleich schloss er auf dem höchsten Stand seit Dezember 2022.New York - Die US-Börsen haben am Montag an ihre starke Vorwoche angeknüpft. Dabei übertrumpften die drei wichtigsten Indizes im Handelsverlauf ihre Höchststände vom Freitag. Die Anleger seien vorsichtig optimistisch mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison, hiess es von Marktteilnehmern zur Begründung. Für den marktbreiten S&P 500 stieg am Montag um 0,39 Prozent auf 4522,79...

