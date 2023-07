Der Geschäftsertrag stieg um 12,2 Prozent auf 143,0 Millionen Franken, wie die Bank am Dienstag mitteilte.Sitten - Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im ersten Halbjahr 2023 deutlich zugelegt. Sowohl der Geschäftserfolg als auch der Gewinn stiegen kräftig. Auch für die weitere Entwicklung ist die Bank optimistisch. Der Geschäftsertrag stieg um 12,2 Prozent auf 143,0 Millionen Franken, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Dies lag einzig am sehr starken Zinsgeschäft, dem wichtigsten Ertragspfeiler der...

Den vollständigen Artikel lesen ...