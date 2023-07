Läuft alles wie geplant, werden die Sandoz-Aktien dann zu Beginn des vierten Quartals 2023 an der SIX Swiss Exchange kotiert.Basel - Das Novartis-Management treibt die Abtrennung der Generika-Tochter Sandoz voran. So hat sich der Verwaltungsrat von Novartis einstimmig für den vorgeschlagenen 100-prozentigen Spin-off ausgesprochen. Im nächsten Schritt sind nun die Aktionärinnen und Aktionäre an der Reihe. Sie sollen am 15. September im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung über die Trennung und die damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...