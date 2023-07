Was macht die Firma adaptivv anders? Welches Problem lösen sie und welche Produkte bieten sie für Privatanleger?Bern - Was macht die Firma adaptivv anders? Welches Problem lösen sie und welche Produkte bieten sie für Privatanleger? Diese Fragen beantwortet Felix Fernandez, CEO von adaptivv im heutigen Experteninterview mit David Kunz, COO der BX Swiss. Kapitel: 00:00 Vorstellung: adaptivv 00:40 Welches Problem löst adaptivv? 01:43 Was ist der Gegensatz zu Sentimentanalysen? 02:36 Wieviel besser als die...

Den vollständigen Artikel lesen ...