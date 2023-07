Mit einem Minus von mehr als zwei Prozent trägt die Aktie der Deutschen Telekom am Dienstag die rote Laterne im DAX. Bereits am gestrigen Montag war der US-Wettbewerber AT&T auf ein neues 30-Jahres-Tief gefallen. Die neuen Bedenken könnten auch die Telekom-Tochter T-Mobile US treffen, entsprechend steht die T-Aktie wieder unter Druck.Citigroup-Analyst Michael Rollins hatte das Kursziel für AT&T deutlich nach unten geschraubt, da er potenzielle Risiken durch mit Blei ummantelte Kabel sieht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...