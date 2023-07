Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag kaum vom Fleck bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.080 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,1 gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Covestro, Vonovia und Rheinmetall. Größere Abschläge gab es unter anderem bei der Telekom. "Der Deutsche Aktienindex ist bei 16.200 Punkten erneut an dem Widerstand abgeprallt, wo er schon vor gut zwei Wochen steckengeblieben ist", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.



"Im Moment fehlen dem Markt einfach neue Impulse, um diese Hürde zu nehmen." Diese könnten von den beiden Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche ausgehen. "Die geldpolitischen Beschlüsse und Aussagen auf den Pressekonferenzen sind durchaus in der Lage, den entscheidenden Ausschlag in die eine oder andere Richtung zu geben", so Stanzl. In der Zwischenzeit sei ein Rückgang zurück auf die technische Unterstützung bei 15.711 Punkten denkbar.



"Dort ist der Dax am Anfang Juli nach unten durchgerutscht, wenngleich ohne Folgen." Der darauffolgende Anstieg sei für viele unerwartet gekommen. "Unter dem Strich steht seit Mai eine Schaukelbörse im Dax." Von einem Trend könne man seit Monaten nicht sprechen, sagte der Marktexperte.

