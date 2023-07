Grundsätzlich stützt den Euro die Aussicht auf ein Ende der Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Fed.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar weiter zugelegt. Die Gemeinschaftswährung erreichte im Handelsverlauf bei 1,1276 Dollar den höchsten Stand seit Februar 2022, bevor der Schwung etwas nachliess. Am Mittag kostete der Euro 1,1248 Dollar und damit immer noch etwas mehr als am Vorabend. Die Dollarschwäche macht sich auch gegenüber dem Franken bemerkbar...

