Das Bundesverkehrsministerium will Flughäfen umweltfreundlicher machen und fördert die Beschaffung mobiler und stationärer Bodenstromanlagen für die umweltfreundliche Versorgung von Luftfahrzeugen. Am Boden benötigen Flugzeuge Strom, während man sie wartet, belädt und betankt. Der dafür benötigte Strom kommt häufig aus Hilfsturbinen im Flugzeug oder man erzeugt ihn an entfernten Stellplätzen mit Stromaggregaten aus Diesel. Mit Direktstrom, Batterien oder Wasserstoff könnte man Flugzeuge effizienter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...