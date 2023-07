VANCOUVER, BC, 18. Juli 2023 - Goldstorm Metals Corp. (TSXV: GSTM) (Frankfurt: B2U) ("Goldstorm" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Planung zur Durchführung eines Diamantbohrprogramms (das "Programm"). auf den 100% unternehmenseigenen Electrum Konzessionsgebieten (das "Grundstück") im Gange ist. Das Konzessionsgebiet liegt in der Golden Triangle Region in British Columbia, direkt zwischen der Brucejack-Mine von Newmont Corporation, etwa 20 Kilometer (km) nördlich, und der ehemals produzierenden Silbak Premier Mine, 25 km südlich. Klicken Sie hier, um die Standortkarte anzuzeigen

Das bevorstehende Programm bei Electrum wird voraussichtlich Anfang August beginnen und 7 bis 9 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 3.000 Metern (m) umfassen. Das Programm wird sich auf historische hochgradige Intervalle konzentrieren, die im Rahmen früherer Bohrprogramme von verschiedenen Betreibern bekanntgegeben wurden. In früheren Programmen lieferten mehrere der durch Bohrungen erprobten Ziele hochgradige Bohrergebnisse, darunter 31,40 g/t Gold und 19,0 g/t Silber über 2,0 Meter sowie 440,8 g/t Gold und 400,0 g/t Silber über 0,52 Meter.

Die Bohrungen werden auch Gebiete mit goldhaltigen Oberflächenproben anpeilen, die Goldstorm letztes Jahr im historischen Gebiet der East Gold Mine gesammelt hat, wo zwischen 1939 und 1965 im Rahmen einer intermittierenden Untertageproduktion in kleinem Maßstab 3.816 Unzen Gold und 2.442 Unzen Silber aus 45 Tonnen handverlesenem Erz gefördert wurden. Probenahmen und Kartierungen durch Tudor Gold Corp. im Jahr 2020 unterstützen dieses aussichtsreiche Ziel weiter, da eine in diesem Gebiet entnommene Verifizierungssplitterprobe (verification chip sample) Werte mit 101,60 g/t Gold und 20.334 g/t Silber ergab. Klicken Sie hier, um die Electrum-Bohrgebiete anzuzeigen

Ken Konkin, Präsident und CEO kommentierte: "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass mit der Erkundung von Bohrzielen mit hoher Priorität begonnen wurde. Feldteams untersuchen mehrere Gebiete, um als Vorbereitung für die Bohrungen unsere aussichtsreichsten Edel- und Basismetallziele zu priorisieren. Darüber hinaus werden wir eine Brücke errichten, um die provisorische Struktur zu ersetzen, die vor einigen Jahren durch übermäßiges Abflusswasser ausgeschwemmt wurde. Sobald die Brücke installiert ist, gehen wir davon aus, dass wir unsere in Stewart befindliche Bohrausrüstung über die Granduc-Straße, die von Stewart aus einen hervorragenden Zugang zum Electrum Konzessionsgebiet mobilisieren können. Wir freuen uns darauf, in ein paar Wochen mit den Bohrungen zu beginnen."

Über das Electrum Projekt

Die Mineralisierung auf den Electrum Konzessionsflächen wird durch zwei große Verwerfungslinien (major faults) kontrolliert, die innerhalb eines komplexen geologischen Modells lokal erstklassige Goldgehalte (bonanza gold grades) sowie breitere Stockwork-Zonen beherbergen. Ähnlich wie bei der nahe gelegenen Brucejack-Mine kommt die Gold- und Silbermineralisierung als grobkörniges Elektron in mehreren Generationen von Quarz-Karbonat-Adern und Aderbrekzien vor, die in einer deformierten vulkanisch-sedimentären Abfolge eingebettet sind. In vielen Adern ist eine Gold- und Silbermineralisierung mit mittlerer bis geringer Sulfidierung vorhanden, begleitet von Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz und Chalkopyrit. An der Oberfläche wurden mit Edelmetallen vererzte Adern über Längen von mehreren zehn bis über hundert Metern verfolgt, die sich entlang der Streichlänge (strike) verengten und anschwellen. Bei einem Großteil der bisherigen Arbeiten bei Electrum wurden Erweiterungen bekannter epithermischer Adern getestet, die aus begrenzten Untertagebergbau- und Grabenfreilegungen mehrere hohe Silber- und Goldwerte erbracht haben.

Bei den Bohrungen früherer Betreiber stieß man auf eine Gold-Silber-Mineralisierung in Tiefen von bis zu 200 Metern ab der Oberfläche. Mehrere Bohrlöcher durchschnitten relativ breite Zonen mit schmalen Quarz-Sulfid-Stockwork-Adern, die mäßige Edelmetallwerte ergaben.

Diese Intervalle befinden sich unterhalb von Oberflächenfreilegungen, die anschließend in einem als New Blast Zone bezeichneten Gebiet gesprengt, gegraben und in beprobt wurden. Hier ergab eine 3,8 Tonnen schwere bulk sample Probe, die aus einer 5 Meter breiten Zone entnommen wurde, durchschnittlich 2,82 g/t Gold, 539 g/t Silber, 1,96 % Blei und 1,97 % Zink. Lokale Adern, die in einigen der breiteren Bohraintervalle gefunden wurden, enthalten Elektrum- und Silbersulfosalzmineralien, die auf schmalen Mächtigkeiten (narrow widths) erhebliche Silber- und Goldwerte aufwiesen.

Zusätzlich zu hochgradigen Gold- und Silbermineralisierungszielen beherbergt Electrum ungetestete geophysikalische Anomalien in der Tiefe unterhalb der Haupterzgangzonen (main vein zones) sowie ein Gebiet am südlichen Ende von Electrum, das Hinweise auf eine potenzielle

porphyrische Mineralisierung aufweist.

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Präsident und CEO, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.

Über Goldstorm Metals

Goldstorm Metals Corp. ist ein Edel- und Basismetallexplorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im 'Goldenen Dreieck' von British Columbia, einem Gebiet, das einige der größten und hochgradigsten Lagerstätten der Welt beherbergt. Die beiden Flaggschiffprojekte von Goldstorm, Crown und Electrum, umfassen eine Fläche von insgesamt etwa 16.469 Hektar in sieben Konzessionsgebieten, von denen sechs aneinandergrenzen. Das Crown-Projekt liegt direkt südlich der KSM Gold-Kupfer-Lagerstätten von Seabridge Gold und der Brucejack/Valley of the Kings Goldmine von Newmont Corporation. Das Electrum-Projekt befindet sich ebenfalls im Goldenen Dreieck von BC, direkt zwischen der Brucejack-Mine von Newmont Corporation, etwa 20 Kilometer nördlich, und der ehemals produzierenden Mine Silbak Premier, 25 Kilometer südlich.

IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON GOLDSTORM METALS CORP.

"Ken Konkin"

Ken Konkin, P.Geo.

President and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter

https://goldstormmetals.com/ oder wenden Sie sich an:

Chris Curran

Head of Corporate Development and Communications

Telefon: +1 (604) 559 8092

E-Mail: mailto:chris.curran@goldstormmetals.com

oder

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +49 151 55362000

E-Mail: mailto:carsten.ringler@goldstormmetals.com

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Cautionary Statement Regarding Forward Looking Statements

This release includes certain statements and information that may constitute forward-looking information within the meaning of applicable Canadian securities laws. All statements in this news release, other than statements of historical facts, including statements regarding future estimates, plans, objectives, timing, assumptions or expectations of future performance, including without limitation, the statement regarding the expectation geologists are expected to complete a compilation study this winter once all assay results are received. Such statement is forward-looking statements and contains forward-looking information.

Generally, forward-looking statements and information can be identified by the use of forward-looking terminology such as "intends" or "anticipates", or variations of such words and phrases or statements that certain actions, events or results "may", "could", "should", "would" or "occur". Forward-looking statements are based on certain material assumptions and analysis made by Goldstorm and the opinions and estimates of management as of the date of this press release, including that geologists will complete a compilation study this winter once all assay results are received.

These forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, level of activity, performance or achievements of Goldstorm to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements or forward-looking information. Important factors that may cause actual results to vary, include, without limitation that geologists will not complete a compilation study this winter or at all.

Although management of Goldstorm has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in forward-looking statements or forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements and forward-looking information. Readers are cautioned that reliance on such information may not be appropriate for other purposes. Goldstorm does not undertake to update any forward-looking statement, forward-looking information or financial out-look that are incorporated by reference herein, except in accordance with applicable securities laws.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71368Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71368&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38154G1081Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.