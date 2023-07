Teilen: Hier ist, was du am Dienstag, den 18. Juli wissen musst: Nach der unruhigen Entwicklung am Montag werden sich die Hauptwährungspaare am frühen Dienstag kaum in die eine oder andere Richtung bewegen. Auf dem US-Wirtschaftskalender stehen die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion für Juni. In der zweiten Tageshälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...