Bei der TUI-Aktie erleben die Anleger mit Blick auf den jüngsten Kursverlauf weiterhin ein Wechselbad der Gefühle. Immerhin kommen nach Rücksetzern immer wieder - zumindest kleine - Aufwärtsbewegungen. Auch am zweiten Handelstag der Woche steht nach dem gestrigen Minus wieder ein Plus auf der Kurstafel. Grund dafür dürften konkrete positive Unternehmensnews sein. Beim Umsatz liege man in Deutschland bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau, sagte ein TUI-Sprecher am Dienstag in Hannover. "Bei der Gästezahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...