Zu Beginn der neuen Woche herrschte an den Märkten eine vorsichtig optimistische Stimmung. Hierzulande wirkten noch positive Vorgaben aus den USA nach, wo zuletzt Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September auflebten. Das half dem DAX sichtlich auf die Sprünge. Doch bei manchem Einzeltitel gab es auch Schritte in die entgegengesetzte Richtung zu sehen.Anzeige:Erneut abgestraft wurde die Aktie von Evotec (DE0005664809), mit der es am Montag um 1,6 Prozent auf 9,60 Euro in die Tiefe ging. Nach einer mauen Prognose sind die Zweifel der Anleger groß, ...

