Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag zunächst richtungslos mit leicht negativer Tendenz und der Dow Jones verliert 30 Minuten vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent. Am Vortag hatten die Märkte Gewinne verbucht, wobei einmal mehr Tech-Aktien bei den Anlegern gefragt waren. Am Dienstag meldeten nun zunächst weitere US-Banken (u.a. Morgan Stanley) besser als erwartete Ergebnisse. Zur Wochenmitte werden die Geschäftszahlen von IBM und Netflix erwartet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

