Am Donnerstag in einer Woche legt Amazon die Zahlen für das zweite Quartal und gibt einen Ausblick ab. Dieser wird ziemlich wahrscheinlich positiv ausfallen, meint Douglas Anmuth, Analyst bei JPMorgan. Die zuletzt nicht mehr ganz so rund laufende Cloud-Tochter AWS werde wieder besser in Tritt kommen."Wir erwarten eine, wenn auch bescheidene, Beschleunigung beim AWS-Wachstum", so Anmuth. "Außerdem wird sich die Einzelhandelsmarge verbessern, während Amazon nicht mehr so viel investieren wird."Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...