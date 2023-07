Die großen US-Banken haben traditionsgemäß die Q2-Berichtssaison eröffnet. Dabei überraschten sie am Dienstag positiv und gaben Wall Street Auftrieb. Der Dow Jones erreichte am Nachmittag den höchsten Stand seit April 2022. Die technologielastige Nasdaq-Börse gab, nach dem Sturmlauf der letzten Wochen, hingegen moderat nach.Unter den Aktien der Großbanken verbuchte Morgan Stanley die deutlichsten Gewinne mit plus 6,0 Prozent. Die Papiere der Bank of America (BofA) folgten mit plus 4,3 Prozent. Morgan ...

