Die Aktie des Wasserstoffunternehmens Nel Asa erlebt heute kurz nach Börsenstart einen sprunghaften Anstieg. Aber was steckt hinter dem Kurssprung? Und wie kann es jetzt für die Aktie weitergehen? Ursächlich für den deutlichen Kurssprung der Nel Asa Aktie dürften zwei Gründe sein. Zum einen die am Dienstag gemeldeten Quartalszahlen, zum anderen die Reaktion der Analysten auf das überraschende Zahlenwerk. Nel Aktie schießt in die Höhe: Das ist der ...

