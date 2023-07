DJ Aktien Schweiz fester - Novartis ziehen SMI nach oben

ZÜRICH (Dow Jones)--Fester hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Der ermutigende Auftakt der Bilanzsaison in den USA hob die Stimmung unter den Anlegern, wie es aus dem Handel hieß. In der Schweiz überraschte Novartis mit guten Geschäftszahlen und einer optimistischeren Prognose. Zudem will das Pharma-Schwergewicht bis Ende 2025 eigene Aktien im Volumen von bis zu 15 Milliarden Dollar zurückkaufen. Mit einem Plus von 4,6 Prozent führte die Novartis-Aktie den SMI mit weitem Abstand an.

Der Leitindex gewann 1,2 Prozent auf 11.104 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 15,82 (zuvor: 15,48) Millionen Aktien.

Zweitstärkster Titel im SMI war Richemont. Nach dem Einbruch um über 10 Prozent am Montag in Reaktion auf den Umsatz im ersten Geschäftsquartal machte die Aktie des Luxusgüterherstellers (+2,6%) nun einen Teil des Verlusts wett. Einige Analysten haben zwar ihre Kursziele für Richemont nach unten angepasst, ihre Kaufempfehlungen für die Aktie aber bekräftigt. Im Windschatten von Richemont erholten sich Swatch um 1,3 Prozent.

Ansonsten hielten sich die Kursgewinne meist in Grenzen, auch wenn die positiven Vorzeichen überwogen.

Erneut verkauft wurde die als defensiv geltende Nestle-Aktie (-0,3%). Swisscom fielen mit dem europäischen Telekomsektor um 0,8 Prozent. Dieser wurde belastet von den US-Telekomwerten, die wiederum aus Furcht vor Altlasten aus bleiummantelten Kabeln in den USA in den vergangenen Tagen abverkauft worden waren.

Unter den Nebenwerten überzeugte DKSH (+6,5%) mit guten Geschäftszahlen. Die Aktien der GAM Holding sprangen um 21,6 Prozent nach oben. Eine Gruppe von Investoren, die bislang 9,6 Prozent an GAM hält, hat ein Angebot zum Kauf von 17,5 Prozent an dem Vermögensverwalter vorgelegt, das über der Offerte von Liontrust Asset Management liegt.

Für SFS ging es um 7,1 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen den Ausblick auf 2023 gesenkt hatte.

July 18, 2023

