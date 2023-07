Teilen: Die Industrieproduktion in den USA ist im Juni weiter zurückgegangen - Der US Dollar Index bleibt nach den Daten im Tagesverlauf unter 100,00 - Wie die US-Notenbank am Dienstag mitteilte, ist die Industrieproduktion in den USA im Juni den zweiten Monat in Folge um 0,5% gesunken. Dieser Wert war schwächer als die Markterwartung einer unveränderten ...

