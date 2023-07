Erste multizentrische EXCYTE-1-Studie zur Evaluierung der funktionalen Präzisionsmedizin-Plattform von Exscientia bei Indikationen mit soliden Tumoren

Einrichtung bahnbrechender KI-gestützter funktionaler Präzisionsmedizin-Forschung im Bereich hämatologischer Krebserkrankungen

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) gab heute die Einleitung der prospektiven EXCYTE-1-Beobachtungsstudie zu Ovarialkarzinomen zur Untersuchung der Beziehung zwischen dem Ex-vivo-Ansprechen auf Medikamente (EVDR) in primären tumor-abgeleiteten Proben mithilfe der Präzisionsmedizin-Plattform des Unternehmens und dem gegenwärtigen klinischen Ansprechen der Patienten. Diese erste Beobachtungsstudie ihrer Art an Patienten mit soliden Tumoren wird an mehreren medizinischen Forschungszentren in Europa mit besonderem Schwerpunkt auf Ovarialkarzinomen durchgeführt. Sie zielt darauf ab, künftige Studien bei anderen soliden Tumoren in Kenntnis zu setzen und zu ermöglichen.

Das Ovarialkarzinom verkörpert einen hohen ungedeckten Bedarf bei der Vorhersage des Ansprechens der Patienten auf unterschiedliche Therapieoptionen. Die Studie wird in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) Study Group durchgeführt, einem der führenden klinischen gemeinnützigen Foschungsnetzwerke im Bereich der gynäkologischen Onkologie rund um den Globus.

"Wir sind äußerst erfreut über die Zusammenarbeit mit Exscientia, um den Stand der Wissenschaft und potenzielle Behandlungsmethoden von Ovarialkarzinomen voranzubringen", so Professor Philipp Harter M.D., Ph.D., Head of Gynaecology and Gynaeco-Oncology an den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte, Deutschland, und Chair der AGO Study Group. "Diese Studie wird uns in die Lage versetzen, neue Wege zu untersuchen, um die richtige Behandlungsform für einzelne Patienten ohne verfügbare molekulare Biomarker zu untersuchen. Wir freuen uns darauf, Partner dieser bedeutenden wissenschaftlichen Evaluierung sein zu dürfen."

Durch Kombination von High-Content-Darstellungen der Proben und Deep Learning für Bildauswertungen nutzt die KI-basierte Präzisionsmedizin-Plattform die Biopsien der Patienten zur Beurteilung der Aktivität auf Ex- vivo-Einzelzellebene. Die EXCYTE-1-Studie erfolgt im Anschluss an die prospektive EXALT-1-Studie im Bereich hämatologischer Malignome, der ersten Studie zur Nutzung KI-gestützter Ex-vivo-Medikamentenprüfungen, um die Auswahl der besten Behandlung zu unterstützen und die Ergebnisse von Patienten mit fortgeschrittenen hämatologischen Krebserkrankungen zu verbessern. Patienten. die von der Plattform priorisierte Medikamente erhielten, erzielten erheblich bessere Ergebnisse, wobei 54% der Patienten den klinischen Nutzen eines mehr als 1,3-fach verlängerten progressionsfreien Überlebens (PFS) im Vergleich zu früheren Therapieformen nachweisen konnten. Die EXCYTE-1-Studie wurde entwickelt, um die Reichweite der Präzisionsmedizin-Plattform für solide Tumore auszuweiten.

"Die Ergebnisse dieser Studie könnten weitreichende Auswirkungen darauf haben, wie wir die Arzneimittelkandidaten evaluieren und die klinische Praxis in der Zukunft unterstützen", so Dr. Nikolaus Krall, EVP von Precision Medicine bei Exscientia. "Nach ihrer Einrichtung wird eine robuste Korrelation zwischen den Ergebnissen unserer Plattform und den klinischen Ergebnissen die verstärkte Anwendung von humanen Tumorgewebeproben im Rahmen der präklinischen Entwicklung neuer Arzneimittelkandidaten und der translationalen Krebsforschung unterstützen. Dies verfügt über das Potenzial, die begrenzte klinische Relevanz von gegenwärtig verwendeten Maus- und anderen Tiermodellen zu überwinden. Darüber hinaus vermag diese Studie den Weg für die Nutzung funktionaler Arzneimittelprüfungen ebnen, um die Auswahl der besten Behandlungsmethode für bessere Patientenergebnisse zu unterstützen."

Über die prospektive EXCYTE-1-Beobachtungsstudie

Die EXCYTE-1-Studie ist eine multizentrische Zweiphasenstudie zur Evaluierung der Korrelation zwischen klinischem und Ex-vivo -Ansprechen auf Medikamente, wie es mithilfe der KI-basierten Präzisionsplattform von Exscientia für Verfahren in der Ovarialkarzinom-Diagnostik zur Anwendung kommt. Die Studie wurde entwickelt, um die Ergebnisse der Präzisionsmedizin-Plattform mit den klinischen Ergebnissen mittels Gewebesammlungen und Auswertungen des Ansprechens auf Medikamente zu vergleichen.

Zielsetzung der Pilotphase der Studie ist die Sammlung von Patientengewebeproben und die Auswertung des Ansprechens des Gewebes auf Medikamente unter Labor-Bedingungen vor Skalierung auf eine längere Expansionsphase. Dies wird zwei Patientenpopulationen umfassen: neu diagnostizierte Patienten mit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom und Patienten mit rezidivierendem Ovarialkarzinom. Vor einer Therapie wird maligner Aszites zusätzlich zu solidem Gewebe, falls verfügbar, erfasst. Das Ex-vivo-Ansprechen auf Medikamente (EVDR, Ex Vivo Drug Response) der häufig verwendeten Pflegestandard-Therapien wird anschließend im Rahmen dieser Patientenproben mithilfe der KI-basierten Präzisionsmedizin-Plattform von Exscientia evaluiert. Diese Ergebnisse werden mit dem klinischen Ansprechen auf die Behandlung verglichen, die von Ärzten verblindet zu den EVDR-Daten ausgewählt und evaluiert wurde. Das progressionsfreie Überleben (PFS) der Patienten wird als wichtiger klinischer Endpunkt überwacht und bewertet, um den Zusammenhang mit dem EVDR zu überwachen. Die sekundären Endpunkte werden das EVDR umfassen, das einen frühen Rückfall und ein PFS von mehr als 12 Monaten prognostizierte.

Über Exscientia

Exscientia ist ein Pharmatechnologieunternehmen, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise mit Hilfe von KI widmet. Exscientia hat die erste funktionale Plattform für Präzisionsonkologie entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreiche Orientierungshilfe bei der Behandlungswahl und bessere Ergebnisse für die Patienten bietet. Auch bringt sie mit Hilfe von KI entwickelte niedermolekulare Verbindungen bis zur klinischen Entwicklung voran. Unsere interne Pipeline richtet ihren Fokus auf die Nutzung unserer präzisionsmedizinischen Plattform in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiegebiete ausdehnt. Wir sind davon überzeugt, dass mit unserem neuen Ansatz zur Schaffung von Arzneimitteln die besten Ideen der Wissenschaft schnell in die besten Medikamente für Patienten umgesetzt werden können.

Besuchen Sie uns auf https://www.exscientia.ai oder folgen Sie uns auf Twitter @exscientiaAI.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Exscientia

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich in Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit der AGO Study Group; sowie des Zeitplans, der Fortschritte und der Daten, die im Verlauf der EXCYTE-1-Studie gesammelt und berichtet wurden sowie den Erwartungen in Zusammenhang mit den Ergebnissen oder dem Nutzen derartiger Studien. Jede Aussage, die Ziele, Pläne, Erwartungen, Absichten oder Überzeugungen von Exscientia beschreibt, gilt als zukunftsgerichtete Aussage und sollte als risikobehaftete Aussage bewertet werden. Solche Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, einschließlich solcher, die sich auf Nachstehendes beziehen: die Einleitung, den Umfang und den Fortschritt der geplanten und laufenden vorklinischen Studien von Exscientia und ihren Partnern und Aspekte im Zusammenhang mit deren Kosten; die klinischen, wissenschaftlichen, regulatorischen und technologischen Entwicklungen; den Prozess der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Produktkandidaten, die für die Verabreichung als Humantherapeutika sicher und wirksam sind; und die Anstrengungen, um ein Geschäft rund um solche Produktkandidaten aufzubauen. In Anbetracht dieser Risiken und Unwägbarkeiten sowie der übrigen Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt "Risk Factors" und anderen Abschnitten des Jahresberichts von Exscientia auf Form 20-F beschrieben sind, der am 23. März 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (File No. 001-40850) und in anderen Unterlagen detailliert werden, die Exscientia regelmäßig bei der SEC einreicht (verfügbar unter https://www.sec.gov/), könnten die in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse und Umstände ausbleiben, und die tatsächlichen Ergebnisse von Exscientia könnten erheblich und nachteilig von den erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen von Exscientia die Auffassung des Managements nach bestem Wissen und Gewissen widerspiegeln, beruhen diese Aussagen ausschließlich auf Fakten und Faktoren, die dem Unternehmen derzeit bekannt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten daher nicht als verlässliche Informationen bewertet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230718254206/de/

Contacts:

Investor Relations:

Sara Sherman

investors@exscientia.ai

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Oliver Stohlmann

media@exscientia.ai