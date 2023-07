JPMorgan hat das Kursziel für K+S gesenkt. Nachdem erst am Montag Warburg Research seine Kaufempfehlung für K+S bestätigt und das Kursziel auf 22 Euro angehoben hatte, passte die US-Investmentbank ihr Ziel für die deutsche Rohstoff-Aktie nun von 26 auf 22 Euro an. Dennoch beließ sie die Einstufung auf "Overweight".Die gesunkenen Düngerpreise lägen jetzt nahe dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2021 und zeigten eine Tendenz zur Bodenbildung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden ...

