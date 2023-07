Am 13. Juli hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance angeboten und die von uns angenommene Chartsituation hat sich bestätigt. Der Artikel dazu hatte folgenden Titel: "Goldpreis: Auf dem Weg zum Jahreshoch? Trading-Chance!" Im Text stand unter anderem: "Die 100-Tage-Linie war zuletzt eine unüberwindbare Hürde, die aber am Mittwoch mit einem kräftigen Sprung nach oben genommen wurde. Wenn man annimmt, dass das auch so bleibt, könnte man jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...