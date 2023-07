Ab dem 20. Juli gibt es auch in Neuenburg am Rhein einen Alnatura Super Natur Markt. In der Schlüsselstraße geht auf rund 600 Quadratmetern der neue Alnatura Markt mit einem umfang- und abwechslungsreichen Bio-Vollsortiment an den Start. Die Kundinnen und Kunden können aus über 6.000 Bio-Produkten auswählen, viele davon aus der Region. Foto © Alnatura /Fotograf...

