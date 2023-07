Positiv aufgenommene Quartalsbilanzen weiterer grosser US-Banken haben am Dienstag der Wall Street Auftrieb beschert.New York - Positiv aufgenommene Quartalsbilanzen weiterer grosser US-Banken haben am Dienstag der Wall Street Auftrieb beschert. Der Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit 15 Monaten und kam dabei auch der Marke von 35 000 Punkten wieder sehr nah. Sowohl die Zahlen von Morgan Stanley als auch die von Bank of America kamen gut bei den Anlegern an.

