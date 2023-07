In den Schweizer Wäldern ist im vergangen Jahr erneut mehr Holz geerntet worden. Besonders deutlich war der Anstieg beim Energieholz.Bern - In den Schweizer Wäldern ist im vergangen Jahr erneut mehr Holz geerntet worden. Besonders deutlich war der Anstieg beim Energieholz. Die Schweizer Holzernte stieg 2022 insgesamt um 4 Prozent auf 5,2 Millionen Kubikmeter an, wie das Bundesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Es ist der vierte Anstieg in Folge. Am stärksten war das Plus in den Alpen und Voralpen mit je 8 Prozent.

