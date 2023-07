Die schier nicht endenden Expansionspläne von Tesla in Grünheide sorgen immer wieder für Kritik. Das scheint das Unternehmen aber nicht weiter zu beeindrucken und wie die "Zeit" berichtet, soll das Werk noch einmal erweitert werden. Dabei könnte auch die Zahl der Mitarbeiter noch einmal deutlich ansteigen. Die Rede ist von bis zu 22.500 Angestellten in Zukunft und damit rund doppelt so viel wie bisher.Eine Anstellung sollen die neuen Mitarbeiter unter anderem in einer zusätzlichen Produktionshalle finden, welche jährlich noch einmal 500.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...