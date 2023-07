(shareribs.com) New York / Potsdam 19.07.2023 - Der Autobauer Ford steigt in den Preiskampf bei Elektroautos ein. In den USA wurden die Preise für den F-150 Lightning deutlich gesenkt. Tesla will seine Kapazitäten in Grünheide verdoppeln. Am Abend werden die Quartalszahlen veröffentlicht.Ford hat den Preis für sein Flaggschiff, den Ford -150 Lightning, deutlich gesenkt. Wie das Unternehmen am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...