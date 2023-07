Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4547/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/109 geht es um das gleich in mehreren Facetten geniale Langfristduell Do&Co vs. Flughafen Wien, weiters um einen Nachschlag zu Trade Republic. Im Aktienturnier sind aktuell Immofinanz vs. Zumtobel und CA Immo vs. Do&Co die virtuellen Semifinals In den News: Bawag stark, RHI Magnesita, Andritz, S Immo, Research zu Erste Group, OMV. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm- 16: Aktienturnier ...

