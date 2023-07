Bisher war bei TUI bei rund 7 Euro der Deckel drauf. Die Aktie schickt sich gerade an, den Widerstand zu überwinden. Ein Klick auf den Chart links offenbart die Sachlage.



Der Touristikkonzern meldete gestern steigende Buchungs- und Umsatzzahlen. So liege man beim Umsatz bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau, erklärte ein Sprecher von TUI. Die Gästezahl soll im Laufe des Jahres wieder Vor-Corona-Niveau erreichen. Wie TUI weiter erklärte, kamen Schnäppchenjäger im Gegensatz zu früheren Jahren wegen der hohen Nachfrage 2023 nicht mehr zum Zuge. Der Bernecker Börsenkompass sieht für seine laufende Empfehlung TUI ein Kursziel von 7,50 € (Votum: Kaufen). Wird der kurzfristige Widerstand bei 6,90 € überwunden, steigt die charttechnische Aufwärtsdynamik signifikant. Testen Sie den Bernecker Börsenkompass 30 Tage kostenlos und lesen Sie alle Details.



