Die an der Generalversammlung der sitEX Properties Holding AG vom 31. Mai 2023 beschlossene Ausschüttung durch Nennwertherabsetzung wurde am 18.07.2023 erfolgreich abgeschlossen.Lachen SZ - Die an der Generalversammlung vom 31. Mai 2023 beschlossene Ausschüttung durch Nennwertherabsetzung wurde gestern am 18.07.2023 erfolgreich abgeschlossen. Allen Aktionären wurden CHF 5.00 pro Namensaktie ausbezahlt. Die auf Arealentwicklungen und "Master Planned Communities" spezialisierte Immobilien-Entwicklungsgesellschaft hat damit in den letzten 5 Jahren mehr als CHF 60 Mio.

