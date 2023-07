Rückläufige Erträge und hohe Abschreibungen haben den Gewinn der US-Investmentbank im zweiten Quartal um 58% auf 1,2 Mrd USD schrumpfen lassen.New York - Rückläufige Erträge und hohe Abschreibungen haben der US-Investmentbank Goldman Sachs im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 1,2 Milliarden US-Dollar und damit 58 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Mittwoch in New York mitteilte. Die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking brachen um ein Fünftel ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...