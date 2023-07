Die amerikanischen Banken eröffnen die Berichtsaison für das zweite Quartal 2023. Während die Bank of America mit deutlichem Gewinnplus überzeugt, enttäuscht Morgan Stanley aufgrund von schwach anlaufenden Fusionen.Aufgrund deutlich gestiegener Zinsen hat die Bank of America (US0605051046) im zweiten Quartal ein durchaus positives Quartal vermelden können. Die Großbank konnte ein Gewinnwachstum von 19 % erzielen und schloss das zweite Quartal 2023 mit einem Gewinn von 6,6 Milliarden Euro ab. Damit übertraf die Bank of America die ...

