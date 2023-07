Die Meinungen der Analysten über die K+S-Aktie sind in den letzten Tagen auseinandergegangen. Nachdem am Montag Warburg Research sein Kursziel auf 20 Euro angehoben hatte, senkte die Investment-Bank JPMorgan ihres am Dienstag auf 22 Euro. Nun äußerte sich auch ein deutsches Analysehaus zu Wort.Die Baader Bank hat am Mittwoch die K+S-Aktie auf ihre "Top Picks List" gesetzt. Zwar gibt es derzeit keine Details zu den Gründen für diese Entscheidung. Doch angesichts des sich deutlich aufhellenden Chartbildes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...