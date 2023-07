Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas fester geschlossen. Dabei verlief das Geschäft laut Händlern in weitgehend ruhigen Bahnen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas fester geschlossen. Dabei verlief das Geschäft laut Händlern in weitgehend ruhigen Bahnen, vor allem im Vergleich zu den beiden Vortagen. Am Dienstag ging es mit dem Leitindex SMI zunächst um mehr als 1 Prozent abwärts und dann um mehr als 1 Prozent aufwärtsging. Die Höchstwerte im Handelsverlauf vom Mittwoch konnten bis zum Schluss nicht...

