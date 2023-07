Zusammen mit Experten aus ganz Europa hat Inagros Forschung und Beratung in der westflämischen Landwirtschaft und im Gartenbau eine Toolbox entwickelt, die Landwirten in dem Gemüseanbau dabei helfen soll, Entscheidungen bezüglich (chemischer) Kontrolltechniken zu treffen. Über die SmartProtect-Plattform können Landwirte die am besten geeignete Technologie für ihr...

Den vollständigen Artikel lesen ...